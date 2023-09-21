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        Elazığ´da CHP´li meclis üyesinin park halindeki otomobili kurşunlandı

        ELAZIĞBelediyesi CHP´li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:15
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        Elazığ´da CHP´li meclis üyesinin park halindeki otomobili kurşunlandı
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        ELAZIĞBelediyesi CHP´li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta meydana geldi. Elazığ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil'in park halindeki  içinde kimsenin bulunmadığı otomobiline 2 el ateş edildi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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