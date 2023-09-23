23 Elazığ FK - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2

TFF3´üncü Lig 4´üncü Grup 3´üncü hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Bergama Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Elazığ'daki Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 23 Elazığ FK, rakibine göre daha etkili bir oyun sergiledi. 12´nci dakikada Burak Konaç'ın kafa vuruşunu kaleci Amir Güren kurtardı. 34´üncü dakikada Arif Emre Eren'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti ve 23 Elazığ FK 1-0 öne geçti. İkinci yarıya Bergama Sportif Faaliyetler daha istekli başladı. 52´nci dakikada Arda Okumuş'un şutu üstten auta gitti. 61´inci dakikada İlhan Aslanoğlu'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Burak Altungök'ün kafa vuruşu ağlara gitti ve 23 Elazığ FK farkı 2'ye çıkardı. 78´inci dakikada Bergama Sportif Faaliyetler, Yılmaz Özeren'in golüyle farkı 1'e indirdi. 86´ıncı dakikada Burak Göksel'in şutu ağlara gitti ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla 23 Elazığ FK, ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puana yükseldi. Bergama Sportif Faaliyetler ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanda kaldı.