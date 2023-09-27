Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın

ELAZIĞ'ınYazıkonak beldesinde, eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın´a ait ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.