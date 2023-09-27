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        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın

        ELAZIĞ'ınYazıkonak beldesinde, eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:13 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:15
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        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın
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        ELAZIĞ'ınYazıkonak beldesinde, eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın'a ait ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangın, öğleden sonra Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Eski belde belediye başkanı Nurettin Aydın´a ait ahırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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