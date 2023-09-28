Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi ELAZIĞ´dakaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1´i pompalı 16 tüfek, 10 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile kaçak malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ´dakaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1´i pompalı 16 tüfek, 10 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile kaçak malzemeler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda şüpheliler S.K., T.K., A.S.B., G.K., M.K., M.S. ve O.K.´nin adresleri tespit edilerek, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde `Sis Operasyonu' düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 10 tabanca ve tabancalara ait 110 fişek ile 5 şarjör, 1´i pompalı 16 tüfek ve bu tüfeklere ait 10 fişek, 3 bini doldurulmuş, 3 bin 657 makaron, 260 kilo kıyılmış tütün, 3 tütün doldurma makinesi, 5 bin 801 sökülmüş bandrol, 845 filtre ve 1 filtre kıyma makinesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.