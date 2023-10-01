Elazığspor, Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı

Elazığspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 4'üncü hafta maçında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 0-0 berabere kaldı.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Elazığspor, rakibine üstünlük kurmasına rağmen gol bulamadı. Batman Petrolspor da etkili ataklar geliştirdi ancak skoru değiştiremedi. Maça hızlı başlayan Elazığspor'da, 10'uncu dakikada Mikail Koçak'ın şutunda kaleci Yusuf Balcıoğlu gole izin vermedi. 25'inci dakikada Fatih Kıran'ın şutu da üstten auta çıktı. İkinci yarıda da gol pozisyonları bulan taraf Elazığspor oldu. 60'ıncı dakikada Berşan Yavuzay'ın kafa vuruşu direğe çarptı. 70'inci dakikada Mikail Koçak'ın şutu yine kaleci Yusuf Balcıoğlu'nda kaldı. Batman Petrolspor da 75'inci dakikada Halil Yılmaz'ın şutunu kaleci Hakan Canbazoğlu kurtardı. Mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla Elazığspor puanını 7'ye çıkardı. Batman Petrolspor ise 6 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Elazığ / Merkez - Tekin YALÇINKAYA

2023-10-01 18:08:19