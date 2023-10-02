Elazığ'da dolu yağışı; üzüm bağları zarar gördü
ELAZIĞ'daetkiliolan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.
Giriş: 02.10.2023 - 12:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:00
ELAZIĞ'daetkiliolan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkeze bağlı Muratçık köyünde üzüm bağlarına zarar verdi. Dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansırken, üreticiler yetkililerden yardım istedi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zararın tespiti için çalışma başlattı.