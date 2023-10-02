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        Elazığ´da tartıştığı husumetlisini silahla vurdu

        ELAZIĞ´daM.O., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan T.O. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 23:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 23:05
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        Elazığ´da tartıştığı husumetlisini silahla vurdu
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        ELAZIĞ´daM.O., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan T.O. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Kanarya sokakta meydana geldi. Sokakta karşılaşan T.O. ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi M.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.O., yanında bulunan tabancayla M.O.´ya ateş etti. M.O., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, T.O. kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.O., ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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