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        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi

        ELAZIĞ'da,yalnız yaşayan Ali Bayrak'ın (60), apartmanının önünde, sabah, cansız bedeni bulundu. Gece pencereden düştüğü tahmin edilen Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:10
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        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi
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        ELAZIĞ'da,yalnız yaşayan Ali Bayrak'ın (60), apartmanının önünde, sabah, cansız bedeni bulundu. Gece pencereden düştüğü tahmin edilen Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Ali Bayrak'ı, sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatarken gören binadakiler, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gece saatlerinde pencereden düştüğü tahmin edilen Bayrak'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri Bayrak'ın evinde, penceresinde, düştüğü yerde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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