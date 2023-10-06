Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı

        ELAZIĞ'daiki grubun silahlı kavgasında Yunus Yıldız'ı (33) öldüren M.S.B. yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'daiki grubun silahlı kavgasında Yunus Yıldız'ı (33) öldüren M.S.B. yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, 13 Eylül´de Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Kavgada 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yunus Yıldız, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedildi.

        Olayın ardından başlatılan soruşturmada yakalanıp, gözaltına alınan M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Bakan Şimşek: Rezerv birikimine devam
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        3 kardeşi ihmal mi öldürdü?
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans

        Benzer Haberler

        Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan Elazığ'da Müslüman oldu
        Ermenistan vatandaşı Bella Ghazaryan Elazığ'da Müslüman oldu
        Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
        Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı
        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" başladı
        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis...
        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis...
        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı
        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı