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        23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

        TFF3'üncü Lig4'üncü Grup 5'inci hafta maçında 23 Elazığ FK, evinde Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla 23 Elazığ FK, sezonun ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:50
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        23 Elazığ FK, Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
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        TFF3'üncü Lig4'üncü Grup 5'inci hafta maçında 23 Elazığ FK, evinde Bursa Yıldırımspor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla 23 Elazığ FK, sezonun ilk galibiyetini aldı.

        Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan 23 Elazığ FK, 16'ncı dakikada Halilcan'ın golüyle öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Murat Kayalı'nın attığı golle farkı ikiye çıkardı.

        İkinci yarıda Bursa Yıldırımspor, Burak Osman'ın golüyle farkı bire indirdi. Ancak 23 Elazığ FK, Oğuzhan'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Maç öncesi 400'üncü resmi maçına çıkan 23 Elazığ FK'nın kaptanlarından Murat Kayalı'ya kulüp tarafından plaket verildi.

        Bu sonuçla 23 Elazığ FK, puanını 3'e yükseltti. Bursa Yıldırımspor ise 6 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Elazığ / Merkez - Tekin YALÇINKAYA

        2023-10-08 17:47:32

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