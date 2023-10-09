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        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı

        ELAZIĞ´daseyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:25
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        Elazığ´da seyir halindeki otomobil yandı
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        ELAZIĞ´daseyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sanayi Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı´nda akşam saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AU 431 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede otomobil alev topuna dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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