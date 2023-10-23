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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı

        ELAZIĞ'dasilah kaçakçılığı operasyonunda 26'sı kurusıkı, 37 tabanca ile 6'sı pompalı, 15 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:15
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        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 gözaltı
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        ELAZIĞ'dasilah kaçakçılığı operasyonunda 26'sı kurusıkı, 37 tabanca ile 6'sı pompalı, 15 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atölyede kurusıkıdan çevirme tabanca imal edip, satan 9 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26'sı kurusıkı, 37 tabanca, 6'sı pompalı, 15 tüfek, 612 farklı çaplarda tabanca mermisi, 47 kartuş, 87 tabanca şarjörü, 4 tüfek şarjörü, 1 uzun namlulu tüfek şarjörü, 114 tabanca ve şarjör yapımında kullanılan malzeme, 121 namlu ve tabanca açılımında kullanılan alet, 1 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler A.A., G.C. ve B.Y., 'silah ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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