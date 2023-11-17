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        Atatürk´ün Elazığ´a gelişinin 86´ncı yıl dönümü kutlandı

        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Elazığ´a gelişinin 86'ncı yıl dönümü için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:50
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        Atatürk´ün Elazığ´a gelişinin 86´ncı yıl dönümü kutlandı
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        TÜRKİYECumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Elazığ´a gelişinin 86'ncı yıl dönümü için tören düzenlendi.

        Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 17 Kasım 1937´de Elazığ´a gerçekleştirdiği ziyaretin 86´ncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törene Vali Ömer Toraman, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8´inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Elazığ Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı´na çelenk konulmasıyla başladı. Törenin ardından katılımcılar, Atatürk´ün ziyareti sırasında kaldığı odayı ziyaret etti.

        Ziyaretinin ardından Vali Ömer Toraman, Atatürk´ün kaldığı odadaki şeref defterine şunları yazdı:

        "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve 100´üncü yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk, hoşgörü ve sevginin, barış ve kardeşlikle yoğrulduğu kadim şehrimiz Elazığ´a teşriflerinizin 86´ncı yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasının ardından çıkmış olduğunuz yurt gezilerinde Elazığ´a yer vermeniz, ilimiz adına bir gurur vesilesidir. Bu aziz şehrin mert, yiğit ve vatanperver insanları o gün zat-ı alilerinizi nasıl yüreğine bastıysa, bugün yine aynı hissiyat ve aynı özlemle manevi varlığınızı gönlünde yaşatmaktadır. Bugün bizler, üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyetimizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz. `En büyük eserim´ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti, açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecektir. Türk ve dünya tarihine yön veren zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızla birlikte vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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