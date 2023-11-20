Elazığ'da sağanak; Sori Şelalesi taştı
ELAZIĞ'ınArıcakilçesinde 2 dağ arasından dökülen Sori Şelalesi, sağanak ile taştı.
ELAZIĞ'ınArıcakilçesinde 2 dağ arasından dökülen Sori Şelalesi, sağanak ile taştı.
Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kentler arasında bulunan Elazığ'da sağanak etkili oldu. Arıcak ilçesinde 2 dağ arasından dökülen Sori Şelalesi, sağanak ile taştı. Taşkın anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kentte sağanak sürüyor.
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