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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da

        AİLE ve Soysal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:15
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da
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        AİLE ve Soysal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. 

        Vali Ömer Toraman tarafından havalimanında karşılanan Bakan Özdemir Göktaş, Valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı. Vali Toraman ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Göktaş, Elazığ Belediyesi'ne geçerek Başkan Şahin Şerifoğulları´ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Özdemir Göktaş, daha sonra Elazığlı kadın girişimcilerle bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na geçerek partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Göktaş, bir şehit ailesiyle de bir araya geldi. Bakan Göktaş daha sonra Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde çocukları ziyaret etti.

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