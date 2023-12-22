Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da -Yeniden

        AİLE ve Soysal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da -Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        AİLE ve Soysal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ´a geldi. 

        Vali Ömer Toraman tarafından havalimanında karşılanan Bakan Özdemir Göktaş, Valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı. Vali Toraman ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Göktaş, Elazığ Belediyesi'ne geçerek Başkan Şahin Şerifoğulları´ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Özdemir Göktaş, daha sonra Elazığlı kadın girişimcilerle bir araya geldi. Buradaki toplantının ardından AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'na geçerek partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Göktaş, bir şehit ailesiyle de bir araya geldi. Bakan Göktaş daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde çocukları ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Biz kazanmıyoruz devlet kazanıyor
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Hafta sonu yağmur ve kar var! Gelecek hafta bahar havası
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Elazığ´da
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
        Elazığ'da iş yerine ait depoda ruhsatsız silah, mühimmat, tarihi sikke ve o...
        Elazığ'da iş yerine ait depoda ruhsatsız silah, mühimmat, tarihi sikke ve o...
        Elazığ'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı açıldı
        Elazığ'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı açıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı