Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu (2)
TUTUKLANDILAR
Elazığ´dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Tamer ÖREN/ELAZIĞ,
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