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        Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:45
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        Otobüste 'Nina' ile aramada salçaların arasına gizlenmiş 29 kilo uyuşturucu bulundu (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Elazığ´dadurdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği `Nina´ ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. 

        Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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