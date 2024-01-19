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        Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi

        ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:05
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        Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi
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        ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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