Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi
ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi.
ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
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