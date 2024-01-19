Elazığ'daki terör operasyonunda 5 şüpheli sınır dışı edildi

ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.