15 yıl hapisle aranan firari Elazığ'da yakalandı

İstanbul Kartal´da 24 Ağustos 2017´de görülen bir cinayet davasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından adliye çıkışında yaşanan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Bürosu'nca `Kasten öldürme´ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.A., Elazığ´da yakalandı. Sivrice Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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