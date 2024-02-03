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        15 yıl hapisle aranan firari Elazığ'da yakalandı

        İSTANBUL´da, cinayet davası çıkışı 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yargılandığı davada 15 yıl hüküm giyen firari M.A., Elazığ´da polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:50
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        15 yıl hapisle aranan firari Elazığ'da yakalandı
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        İSTANBUL´da, cinayet davası çıkışı 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yargılandığı davada 15 yıl hüküm giyen firari M.A., Elazığ´da polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, tutuklandı.

        İstanbul Kartal´da 24 Ağustos 2017´de görülen bir cinayet davasında iki grup arasında çıkan kavganın ardından adliye çıkışında yaşanan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Bürosu'nca `Kasten öldürme´ suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.A., Elazığ´da yakalandı. Sivrice Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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