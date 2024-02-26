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        AFAD:Elazığ' ın Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:25
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        AFAD:Elazığ' ın Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydan gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisi göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 maden işçisi kurtarılmış; 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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