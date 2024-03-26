Nijeryalı öğrencinin cenazesi, Elazığ'da defnedildi

ELAZIĞ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktora öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi’nin cenazesi, asri mezarlığa defnedildi.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Teknolojileri Doktora Programı öğrencisi Nijerya uyruklu Saleh Zakar Kurmi, zatürre hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hastane yöneticileri, yakınlarıyla görüşüp cenazeyi memleketine göndermek istedi. Yakınları, maddi imkansızlıklar nedeniyle cenazeyi getiremeyeceklerini belirtince Kurmi’nin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek istendi.

Bunun üzerine devreye Fırat Üniversitesi Rektörlüğü girdi. Rektörlük tarafından alınan Saleh Zakar Kurmi’nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Akademi Camii’ne getirildi. Kurmi için burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, rektör yardımcıları, akademisyenler ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından cenaze, Elazığ Asri Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Saleh Zakar Kurmi’nin evli olduğu, refakatçi olmak için gelen eşinin ise vize süresinin dolduğu için Nijerya’ya döndüğü öğrenildi.