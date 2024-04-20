Elazığ'da akrabalar arasında silahlı 'arazi' anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan Cebrail Ö.
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan Cebrail Ö., hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Baskil ilçesi Suyatağı köyü, Torsuşağı mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki grup arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan birinin çocuklarının da dahil olmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ö., amcasının oğlu Cebrail Ö.’yü tüfekle yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cebrail Ö., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Cebrail Ö.’nün cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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