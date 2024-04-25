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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

        ELAZIĞ'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:50
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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        ELAZIĞ’da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u, tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yürütülen yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada satışa hazır çeşitli miktarlarda kokain, esrar, metamfetamin ile 179 sentetik hap, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 285 TL ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Çalışmalarda, sokak satıcılarından uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 22 kişiye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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