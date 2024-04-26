Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı

        ELAZIĞ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.

        Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.’nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        ABD'de yeni George Floyd vakası
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bir antrenör 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
        Elazığ'da bir antrenör 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        GÜNCELLEME - Elazığ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklan...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklan...
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar doları geçmek
        Su ürünleri ihracatında hedef 2 milyar doları geçmek