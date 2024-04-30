Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı (2)
ELAZIĞVE NUSAYBİN'DE TOZ TAŞINIMIElazığ ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
ELAZIĞVE NUSAYBİN'DE TOZ TAŞINIMI
Elazığ ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Elazığ ile Nusaybin'de görüş mesafesi azalırken, araçların üzeri ile balkonları toz kapladı. Bazı vatandaşlar da sıcak hava ve toz nedeniyle zor anlar yaşadı.
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