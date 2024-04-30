Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 774 bin lira ceza

ELAZIĞ’da kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye toplam 774 bin 280 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, C.D. ve Ş.D.’nin kaçak salep soğanı topladığı bilgisine ulaşıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo salep soğanı ele geçirildi. El konulan salep soğanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. C.D. ve Ş.D.’ye ‘Biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan kişi başı 387 bin 140 lira toplamda da 774 bin 280 lira para cezası kesildi.