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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        ELAZIĞ'da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:10
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        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        ELAZIĞ’da etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentte, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kentteki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Valilikten, yapılan açıklamada da, “Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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