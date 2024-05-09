Özel ekipten salep kaçakçılarına lastik izinden suçüstü (2)

ELAZIĞ'DADA 4 KİŞİYE 1,5 MİLYON LİRA CEZA

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında O.S, İ.S., S.S. ve C.S.’nin toplanması yasak olan ve sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan özel izinle ekilebilen salep soğanını topladığı tespit edildi. Şüphelilere ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan toplam 1 milyon 548 bin 560 lira ceza kesilirken, topladıkları 98 kilo 500 gram salep soğanı ise Elazığ DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.