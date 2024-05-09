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        Özel ekipten salep kaçakçılarına lastik izinden suçüstü (2)

        ELAZIĞ'DADA 4 KİŞİYE 1,5 MİLYON LİRA CEZAElazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:20
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        Özel ekipten salep kaçakçılarına lastik izinden suçüstü (2)
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        ELAZIĞ'DADA 4 KİŞİYE 1,5 MİLYON LİRA CEZA

        Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında O.S, İ.S., S.S. ve C.S.’nin toplanması yasak olan ve sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan özel izinle ekilebilen salep soğanını topladığı tespit edildi. Şüphelilere ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan toplam 1 milyon 548 bin 560 lira ceza kesilirken, topladıkları 98 kilo 500 gram salep soğanı ise Elazığ DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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