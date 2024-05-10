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        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 23:38 Güncelleme: 10.05.2024 - 23:40
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        Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        ELAZIĞ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu, Hankendi mevkisinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 23 DT 480 plakalı otomobil ile O.B.K. yönetimindeki 34 FTB 596 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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