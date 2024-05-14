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        Elazığ'da toprağa gömülü bulunan Dilara'nın cinayet şüphelisi 4 kişi adliyede (2)

        ENSESİNEATEŞ EDİP, CESEDİNİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞElazığ'da 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:20
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        Elazığ'da toprağa gömülü bulunan Dilara'nın cinayet şüphelisi 4 kişi adliyede (2)
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        ENSESİNEATEŞ EDİP, CESEDİNİ EŞEK SIRTINDA TAŞIMIŞ

        Elazığ’da 1 çocuk annesi Dilara Günana’nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan V.K.’nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenildi. V.K.’nin, sorgusunda Dilara’nın telefonuna bakmak istediğini, bunu kabul etmemesi üzerine sinir krizi geçirerek, ensesine yanında getirdiği tabanca ile 1 el ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Dilara’nın cansız bedenini battaniyeye sarıp eşek sırtında taşıyarak götürdüğü Armutlu mevkindeki bir çukura gömdüğünü itiraf eden ve olay yerini polis ekiplerine gösteren V.K.’nin, babası Y.K., annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile sevk edildikleri adliyedeki işlemleri sürüyor.

        Tamer ÖREN/ELAZIĞ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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