Elazığ'da toprağa gömülü bulunan Dilara'nın cinayet şüphelisi 4 kişi adliyede (3)

Elazığ’da 1 çocuk annesi Dilara Günana’nın (25) öldürülüp, cesedinin gömülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Kaplan ile babası Yaşar kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Annesi N.K. ve kardeşi S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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