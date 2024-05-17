Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Karakoçan'da eylem yasağı

        ELAZIĞ Valiliği, 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylara ilişkin Ankara'da görülen davanın karar duruşmasının ardından Karakoçan ilçesinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakoçan'da eylem yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ Valiliği, 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylara ilişkin Ankara’da görülen davanın karar duruşmasının ardından Karakoçan ilçesinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Elazığ Valiliği, Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu, 108 sanığın Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Karakoçan ilçesinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Valilik açıklamasında, “2014 yılında gerçekleşen ve ‘6-8 Ekim olayları’ olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığından, terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildiğinden; İlimiz, Karakoçan ilçesinde açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer il ve ilçelerden Karakoçan İlçe sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, Karakoçan Mülki İdare Amirliği sınırları içerisinde, 16 Mayıs günü saat 17.00'dan 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolun mu kesildi?
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        Bahar Kaban cinayetinde dehşet anı ortaya çıktı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Gurbetten geldiği köyüne can verdi
        Gurbetten geldiği köyüne can verdi
        Baskil'de lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi
        Baskil'de lise öğrencileri Filistin yararına kermes düzenledi
        Elazığ'da Gençlik Haftası etkinliği kapsamında bisiklet yarışması yapıldı
        Elazığ'da Gençlik Haftası etkinliği kapsamında bisiklet yarışması yapıldı
        Elazığ'da terk edilmiş mezrada dağ keçileri dronla görüntüledi
        Elazığ'da terk edilmiş mezrada dağ keçileri dronla görüntüledi
        Elazığ'da "Bilim Çağında Dezenformasyon" adlı konferans düzenlendi
        Elazığ'da "Bilim Çağında Dezenformasyon" adlı konferans düzenlendi