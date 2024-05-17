Karakoçan'da eylem yasağı

ELAZIĞ Valiliği, 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen olaylara ilişkin Ankara’da görülen davanın karar duruşmasının ardından Karakoçan ilçesinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Elazığ Valiliği, Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu, 108 sanığın Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Karakoçan ilçesinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, “2014 yılında gerçekleşen ve ‘6-8 Ekim olayları’ olarak bilinen süreçte vatandaşlarımızın ve kolluk görevlilerimizin can ve mal güvenliğine yönelik saldırıların da gerçekleştiği olayların dava duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapıldığından, terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları sözde protesto etmek amacıyla yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirildiğinden; İlimiz, Karakoçan ilçesinde açık alanlarda bahse konu olaylara ve davaya ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer il ve ilçelerden Karakoçan İlçe sınırına girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil, Karakoçan Mülki İdare Amirliği sınırları içerisinde, 16 Mayıs günü saat 17.00'dan 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.