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        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama

        ELAZIĞ merkezli 5 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:20
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        Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
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        ELAZIĞ merkezli 5 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        Çeşitli internet siteleri üzerinden ulaştıkları mağdurlara ‘ev eşyası satışı’ vaadiyle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin Elazığ, Mersin, Adana, Artvin ve Ankara’da belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 10 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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