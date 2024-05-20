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        Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        ELAZIĞ'da takla atan otomobilin sürücüsü Batuhan Doğan (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:05
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        Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        ELAZIĞ’da takla atan otomobilin sürücüsü Batuhan Doğan (19), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 35’inci kilometresinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Hazar Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Batuhan Doğan’ın kontrolünün yitirdiği 23 LP 978 plakalı otomobil takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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