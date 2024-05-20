Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

ELAZIĞ’da takla atan otomobilin sürücüsü Batuhan Doğan (19), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 35’inci kilometresinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Hazar Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Batuhan Doğan’ın kontrolünün yitirdiği 23 LP 978 plakalı otomobil takla attı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.