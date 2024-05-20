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        Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 15 gözaltı

        ELAZIĞ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğratan 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:20
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        Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 15 gözaltı
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        ELAZIĞ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğratan 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin kentte faaliyet gösteren 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarar uğrattıkları tespit edildi. 15 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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