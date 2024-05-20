Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 15 gözaltı (2)

Elazığ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğrattığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i, sevk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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