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        Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 15 gözaltı (2)

        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDIElazığ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğrattığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i, sevk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:14
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        Elazığ'da kamuyu zarara uğratanlara operasyon; 15 gözaltı (2)
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        5ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Elazığ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğrattığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 15 şüpheliden 5’i, sevk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla, 2’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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