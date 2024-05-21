Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın, ağır yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybeden N.Y. isimli kadın, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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