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        Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın, ağır yaralandı

        ELAZIĞ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:15
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        Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın, ağır yaralandı
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        ELAZIĞ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen N.Y. (70) isimli kadın, ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybeden N.Y. isimli kadın, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. N.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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