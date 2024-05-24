Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 45’inci kilometrede meydana geldi. E.N.G.’nin kullandığı 23 BS 905 plakalı otomobil ile Z.Ç.'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hanım Çapkur’un (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücülerle birlikte toplam 6 yaralı, il müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Çapkur’un cenazesi ise işlemleri sonrası morga götürüldü.

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