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        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

        ELAZIĞ- Malatya kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:05
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        Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı
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        ELAZIĞ- Malatya kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 45’inci kilometrede meydana geldi. E.N.G.’nin kullandığı 23 BS 905 plakalı otomobil ile Z.Ç.'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hanım Çapkur’un (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücülerle birlikte toplam 6 yaralı, il müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Çapkur’un cenazesi ise işlemleri sonrası morga götürüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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