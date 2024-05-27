Elazığ'da teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda, içinde el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemelerin olduğu sığınak tespit edildi.
ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonunda, içinde el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemelerin olduğu sığınak tespit edildi. Sığınak imha edildi.
Elazığ Valiliği Koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Palu ilçesi Burgudere köyü kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-30 Operasyonu’nda geçmiş yıllarda PKK’lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğinde olanlara el konulurken diğer malzemeler sığınakla imha edildi.
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