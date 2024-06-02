Elazığ'da 2 genç kızın kavgası kamerada

ELAZIĞ'dasokakta tekme ve yumrukla birbirine saldıran 2 genç kızın kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 2 genç kız, sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kızlar tekme ve yumruklarla birbirine saldırıp, saçlarını çektiler. O anlar kameralara yansırken, kavga araya giren diğer kızların müdahalesi ile son buldu.