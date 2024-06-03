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        Elazığ'da hasta yakını, ilaç yazmayan doktoru darbetti

        ELAZIĞ'dahasta yakını kadın, yatalak hastasına ilaç yazmayan Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:35
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        Elazığ'da hasta yakını, ilaç yazmayan doktoru darbetti
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        ELAZIĞ'dahasta yakını kadın, yatalak hastasına ilaç yazmayan Dr. Gonca Kaya'yı darbetti.

        Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; bir hasta yakını, yatalak hastası için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca Kaya, yatalak hastalar için farklı bir birimin ilgilendiğini söyleyip, ilaç yazmadı. Bunun üzerine hasta yakını, masayı yumruklayıp, bağırarak odadan çıktı. Bir süre sonra tekrar odaya giren hasta yakını, Dr. Kaya'yı telefondaki kişi ile görüştürmek istedi. Ancak Dr. Kaya görüşmeyi reddetti. Hasta yakını, bu kez Dr. Kaya'ya saldırıp, darbetti. Dr. Kaya 'beyaz kod' uyarısı verirken, hasta yakınının koridordaki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dr. Kaya, darp raporu alıp, şikayetçi olurken, polis saldırgan kadın hakkında işlem yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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