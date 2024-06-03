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        Elazığ'da belediye otobüsünde yolcular arasında kavga kamerada

        ELAZIĞ'da belediye otobüsünde aralarında kadınlarından da olduğu yolcular arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:05
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        Elazığ'da belediye otobüsünde yolcular arasında kavga kamerada
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        ELAZIĞ’da belediye otobüsünde aralarında kadınlarından da olduğu yolcular arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların araya girerek sonlandırdığı kavga anları kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Harput Mahallesi'nden şehir merkezine dönen belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüs durduğu sırada iddiaya göre yer verme nedeniyle aralarında kadınların da olduğu bazı yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklarla saldıran yolcular, diğer yolcuların araya girmesiyle kavgayı sonlandırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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