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        6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama

        ELAZIĞ merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:50
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        6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
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        ELAZIĞ merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'sazan sarmalı' yöntemi ile arsa ve kapora dolandırıcılığı yapan ve sosyal medyadan ürün satışı vaadinde bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elazığ, İstanbul, Hatay, Antalya, Kayseri ve Ağrı'da eş zamanlı baskınlar yapıldı, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 20 fişek, 1 pompalı tüfek, 2 dizüstü bilgisayar, 30 banka kartı, 40 sim kart ve 32 telefon ele geçirildi. 19 dolandırıcılık olayın karışan şüphelilerin 1 milyon 704 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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