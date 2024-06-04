Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ’da bir zincir marketin önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi Susam Sokak’taki bir zincir markette isimleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıya çıkan kişiler, birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 2’si bıçak, 1’i ise tabancayla, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.