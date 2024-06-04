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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

        ELAZIĞ'da bir zincir marketin önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:35
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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        ELAZIĞ’da bir zincir marketin önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

        Akpınar Mahallesi Susam Sokak’taki bir zincir markette isimleri öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıya çıkan kişiler, birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 2’si bıçak, 1’i ise tabancayla, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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