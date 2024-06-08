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        14 yaşındaki Burak, serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için Murat Nehri'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için başlatılan arama çalışma devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:30
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        14 yaşındaki Burak, serinlemek için girdiği nehirde kayboldu
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        ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için Murat Nehri’ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için başlatılan arama çalışma devam ediyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ve arkadaşları serinlemek için Murat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner’in bulunması için yapılan çalışma sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada da, “Palu ilçemizdeki Murat Nehri’nde serinlemek için suya giren çocuklardan Burak Süner (14) isimli çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine; olay, arkadaşları tarafından emniyet birimlerine bildirilmiştir. Olayın öğrenilmesinin ardından, olay yerine ivedi bir şekilde intikal eden Jandarma, polis ve UMKE Arama Kurtarma ve dalgıç ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştır. Arama kurtarma çalışmalarımız; emniyet, jandarma, AFAD, UMKE, İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi'nin ekiplerinden oluşan toplamda 294 personel; 6 arama botu, 2 drone, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı, 42 araç ile aralıksız bir şekilde devam etmektedir" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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