14 yaşındaki Burak, serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için Murat Nehri’ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Burak Süner'i (14) bulmak için başlatılan arama çalışma devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ve arkadaşları serinlemek için Murat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner’in bulunması için yapılan çalışma sürüyor.