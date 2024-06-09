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        Serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Burak'ı 294 kişi arıyor

        ELAZIĞ'daserinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları, 3'üncü gününde, 294 personel ile devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:20
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        Serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Burak'ı 294 kişi arıyor
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        ELAZIĞ'daserinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları, 3'üncü gününde, 294 personel ile devam ediyor.

        Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 3'üncü gününde de sürüyor. Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

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