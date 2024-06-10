Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesi Gölardı mevkisinde meydana geldi. Ömer Çalhan yönetimindeki 21 ER 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarındaki kaya parçalarına çarpıp duran otomobilin sürücüsü, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalhan, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Çalhan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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