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        Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Çalhan, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:20
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        Elazığ'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ömer Çalhan, hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesi Gölardı mevkisinde meydana geldi. Ömer Çalhan yönetimindeki 21 ER 768 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarındaki kaya parçalarına çarpıp duran otomobilin sürücüsü, yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalhan, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Çalhan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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