Elazığ'da İsrail protestosu

ELAZIĞ’da akşam namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti.

İzzetpaşa Camii’nde kılınan akşam namazının ardından El Aksa platformu öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını etti. Türk ve Filistin bayraklarıyla meşaleler yakan grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Gazi Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş düzenledi. Hafız Mahmut Özeren’in Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başlayan eylemde meydandaki yüzlerce kişi, serilen hasırlar üzerinde yatsı namazını kıldı. Platform adına açıklamalarda bulunan Dr. Fatih Ertaş, saldırıların 8 aydır sürdüğünü belirterek, “Ümmetin şerefini kurtaran o yiğit halk ve mücahitler, hepimiz adına sürdürdükleri muhteşem direnişle, insanlık için tehdit olan siyonizmin vahşi yüzünü, emperyalizme maske kılınmış Batı değerleri makyajının sahteliğini, yeryüzünde egemen olan küresel düzenin adaletsizliğini, İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu dağınıklık ve zilletin boyutlarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardılar” dedi.