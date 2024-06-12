Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da İsrail protestosu

        ELAZIĞ'da akşam namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da İsrail protestosu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da akşam namazı sonrası bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etti.

        İzzetpaşa Camii’nde kılınan akşam namazının ardından El Aksa platformu öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını etti. Türk ve Filistin bayraklarıyla meşaleler yakan grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak Gazi Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüş düzenledi. Hafız Mahmut Özeren’in Kur’an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başlayan eylemde meydandaki yüzlerce kişi, serilen hasırlar üzerinde yatsı namazını kıldı. Platform adına açıklamalarda bulunan Dr. Fatih Ertaş, saldırıların 8 aydır sürdüğünü belirterek, “Ümmetin şerefini kurtaran o yiğit halk ve mücahitler, hepimiz adına sürdürdükleri muhteşem direnişle, insanlık için tehdit olan siyonizmin vahşi yüzünü, emperyalizme maske kılınmış Batı değerleri makyajının sahteliğini, yeryüzünde egemen olan küresel düzenin adaletsizliğini, İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu dağınıklık ve zilletin boyutlarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardılar” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Tarla hasadını jandarma eşliğinde yaptılar
        Tarla hasadını jandarma eşliğinde yaptılar
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e iade-i ziyaret
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Yardım isteyen Filistinli infaz edildi
        Ölüme böyle gitti
        Ölüme böyle gitti
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        İşte Rafa Silva gerçekleri!
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Bakan Şimşek, Dünya Bankası Başkanı ile bir araya geldi
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Paulista'da işlem tamam!
        Paulista'da işlem tamam!
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Murat Nehri'nde kaybolan Burak'ı arama çalışmaları 5'inci gününde
        Murat Nehri'nde kaybolan Burak'ı arama çalışmaları 5'inci gününde
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor
        Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapılıyor
        Geleceğin tiyatrocuları hazırladıkları oyunlarla yeteneklerini sergiliyor
        Geleceğin tiyatrocuları hazırladıkları oyunlarla yeteneklerini sergiliyor