Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle polise direndi

        ELAZIĞ'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 01:08 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da anne ve babasını darbedip, pompalı tüfekle polise direndi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ’da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İ.E., tartıştığı anne ve babasını darbedip, evin perdelerini de ateşe verdi. Polis ekiplerine pompalı tüfekle direnen İ.E., ikna çabasıyla teslim oldu.

        Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan İ.E., anne ve babasının oturduğu eve gelerek, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Anne ve babasını darbederek dışarı çıkaran İ.E., mobilyaların bir kısmını 3’üncü kattaki evin balkonundan atarak, yatak odasındaki perdeleri de ateşe verdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere evdeki pompalı tüfekle direnen İ.E., itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekiplerinin çabasıyla bir süre sonra ikna olan İ.E., teslim oldu. Anne ve babası ise olay yerindeki sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan İ.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi
        Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi
        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
        Ağın Halk Eğitimi Merkezinden yıl sonu sergisi
        Sivrice'de Kurban Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz...
        Sivrice'de Kurban Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz...
        Piyanist muhtar, şarkıları artık köyündekiler için seslendiriyor
        Piyanist muhtar, şarkıları artık köyündekiler için seslendiriyor
        Elazığ'da İsrail protestosu
        Elazığ'da İsrail protestosu
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı