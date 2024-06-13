Destici: Sinan Ateş hadisesini kimse siyasete malzeme yapmamalı

ELAZIĞ’a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhurbaşkanının acılı bir anne ve evlatlarını kabul etmesi, hem insani hem de İslami bir davranış olarak görülmelidir. Sinan Ateş hadisesini kimse siyasi malzeme yapmamalı ya da peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı. Kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi temasta bulunmak üzere Elazığ’a geldi. Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, burada düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı’nın seçim ittifakı olmadığını belirterek, “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini önceleyen bir ittifaktır. Onun için ittifakın sürecine bakarsanız 2017 referandum, 2018 genel ve 2019 yerel seçimleri, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimlerinde bu ittifakta bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir dönem bakanlık, milletvekilliği ya da bürokrat pazarlığı yapılmamıştır. Devlet, ülke ve millet öncelenmiştir. Biz Elazığ başta olmak üzere pek çok il ve ilçede aday göstermeyerek Cumhur İttifakı’na destek verdik. Peki, ne aldık karşılığında? Hiçbir şey. Yani diyebilirler mi ki, BBP bize destek verdi ama karşılığında da şunu aldı? Yok böyle bir şey. Cumhur İttifakı bu temel üzerine kurulmuştur. Bugüne kadar böyle gelmiştir, bundan sonra da böyle devam edecektir. Cumhur İttifakı’nın çatırdaması ya da yıkılması demek, aslında devletin varlığının dünya var oldukça var olması noktasında birleşenlerin ayrılmasıdır. Milletin bütünlüğünün çatırdaması veya milletin istiklalinin ve istikbalinin tehlike girmesi anlamına gelir. Onun için biz Cumhur İttifakı’nın devamından yanayız. Sayın Devlet Bahçeli’nin dünkü açıklamalarında birtakım itirazları dile getirdiği hususlar var. Ama sonuçta Cumhur İttifakı’yla beraberiz ve Cumhurbaşkanımıza, Meclis’te kanunlara desteğimiz devam ediyor. Önemli olan bu” ifadelerini kullandı.

‘DOĞAL BİR ŞEY' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmesini ve Sinan Ateş cinayetini değerlendiren Destici, “Yerel seçimlerden sonra siyasette bir yumuşama havası esti ve esmeye devam ediyor. Benim de ziyaretlerim oldu. Müsavat Bey’e ‘hayırlı olsun’ için gittim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ettim. Cumhurbaşkanımız da elbette ki kendisine gelen görüşme taleplerini kabul etmektedir. Bu Cumhurbaşkanımızın tamamen kendi tasarrufu ve takdirindedir. Bunu elbette yaşanan süreçle ilgili uygun bulan da olur, bulmayan da. Meral Hanım ile Sayın Cumhurbaşkanı’nın tanışıklığı da, Meral Hanım’ın İçişleri Bakanlığı dönemine denk geliyor. Oradan bugünlere gelen siyasette birtakım atışmalar olsa da, her zaman görüşen iki kişiden bahsediyoruz. Onların görüşmesi kadar doğal olan bir şey yok. Ülkenin Cumhurbaşkanının acılı bir anne ve evlatlarını kabul etmesi, hem insani hem de İslami bir davranış olarak görülmelidir. Halkımızın da kahir ekseriyeti bu memnuniyeti zaten yansıtmaktadır. Yapılan bu kabullerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ortada bir hukuki dosya var. Dolayısıyla kabul etmese daha farklı anlamlar çıkacak. Sürecin hukuk tarafından eksiksiz bir şekilde neticelendireceğini söylemesi kadar doğal bir şey yok. Biz de onu söylüyoruz. Sinan Ateş hadisesini kimse siyasi malzeme yapmamalı ya da peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı. Kurumsal kimliklere pervasızca saldırılmamalı” diye konuştu.

‘SEÇİM DÖNEMİNDE ALINANLAR AYRI, İŞÇİ ÇIKARMALARI YANLIŞ BULUYORUM’ Destici, belediyelerin işçi çıkarmasını doğru bulmadığını ancak seçim döneminde alınanları ayrı tuttuğunu söyleyerek, “Kazandığımız belediyeler var hatta bu belediyeler içinde o kadar büyük borcu olanlar var ki, personel maaşını ödeyemeyecek durumdalar. Buralarda benim bildiğim bir personel çıkarılmadı. İstisnalar olabilir. Personel görevini yapmaz ya da seçime birkaç gün kala ya da seçim döneminde personel alınmıştır. Seçim döneminde alınanları ayrı tutuyorum. Daha önceden alınmış kadroya geçmiş ya da şirkette çalışanları çıkarmayı yanlış buluyorum” dedi.